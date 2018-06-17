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Erdoğan Twitter'dan açıkladı! 5 bölgede kurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 5 bölgesine "mega endüstri bölgeleri" kurulacağını bildirdi.

Güncel / 17 Haziran 2018 Pazar 22:08
Erdoğan Twitter'dan açıkladı! 5 bölgede kurulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, "Ülkemizin 5 bölgesinde mega endüstri bölgeleri kuruyoruz. 100 bin kişiye istihdam sağlayarak Türkiye'ye sanayi ve teknolojide sınıf atlatacağız. Vakit üretim vakti. Vakit Türkiye vakti." paylaşımında bulundu.

Erdoğan'ın paylaşımında, projeye ilişkin detayları içeren bir görsel de yer aldı.



"Sanayide Milli Atılım" başlığıyla hazırlanan görselde, "Mega endüstri bölgeleri ile Türkiye'ye sıçrama yaptıracak bir sanayi ve teknoloji altyapısı oluşturuyoruz. Bunun için gerekli yasal çalışmaları tamamladık." bilgilerine yer verildi.

Ayrıca, görselde, Türkiye haritası üzerinde, kurulacak "Trabzon Yatırım Adası", "Karasu Münferit Yatırım Yeri", "Filyoz Endüstri Bölgesi", "Ceyhan Enerji İhtisas" mega endüstri bölgeleri gösterildi. Haritada Ege Bölgesi'nde de mega endüstri merkezi kurulacağı bilgisi yer aldı.

Görselde, "Mega endüstri bölgeleri Kuruyoruz. İlk aşamada faaliyete geçirilecek mega endüstri bölgeleri ile 45 milyar lira yatırım, 35 bin kişiye iş imkanı. Yeni kurulacak mega endüstri bölgeleri ile 140 milyar lira yatırım, 100 bin kişiye iş imkanı." ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan Twitter'dan açıkladı! 5 bölgede kurulacak Erdoğan Twitter'dan açıkladı! 5 bölgede kurulacak Erdoğan: İlk işimiz OHAL'i kaldırmak Erdoğan: İlk işimiz OHAL'i kaldırmak Erdoğan'dan Moody's'e: Bir operasyon da biz çekeceğiz Erdoğan'dan Moody's'e: Bir operasyon da biz çekeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'yi çıldırtan açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'yi çıldırtan açıklama Erdoğan: CHP kıraathaneden kumarhane anlıyor Erdoğan: CHP kıraathaneden kumarhane anlıyor 'Alırsanız da kullanmayın' diyen ABD'ye cevap! 'Alırsanız da kullanmayın' diyen ABD'ye cevap! Erdoğan Dünya Kupası'ndaki favorisini açıkladı Erdoğan Dünya Kupası'ndaki favorisini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş OHAL açıklaması: Neşter vurabiliriz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş OHAL açıklaması: Neşter vurabiliriz! Erdoğan'dan İnce'ye zor soru: Mitinge katılanlar CHP'li miydi? HDP'li miydi? Erdoğan'dan İnce'ye zor soru: Mitinge katılanlar CHP'li miydi? HDP'li miydi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BEYAZ TV'de önemli açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BEYAZ TV'de önemli açıklamalar 'Tecrübeli biri olarak söylüyorum, Cumhurbaşkanlığı seçim ikinci tura...' 'Tecrübeli biri olarak söylüyorum, Cumhurbaşkanlığı seçim ikinci tura...' Erdoğan'dan bir müjde de askerlere! Erdoğan'dan bir müjde de askerlere! Portakal 'Millet Kıraathanesi'nden rahatsız oldu Portakal 'Millet Kıraathanesi'nden rahatsız oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın Mahrur'u vurabiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın Mahrur'u vurabiliriz Erdoğan'dan flaş OHAL açıklaması! Erdoğan'dan flaş OHAL açıklaması! Erdoğan: Muharrem İnce hazmedemiyor Erdoğan: Muharrem İnce hazmedemiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projesini açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projesini açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Gençlerle Sahur Buluşmasında buluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan Gençlerle Sahur Buluşmasında buluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye dünya çapında bir efsanedir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye dünya çapında bir efsanedir CHP'nin yeni skandalı ortaya çıktı! AK Parti'den kopya çekti CHP'nin yeni skandalı ortaya çıktı! AK Parti'den kopya çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıra Kandil'de Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıra Kandil'de Prompter algısı çöktü! Prompter algısı çöktü! İşte AK Parti'nin elindeki son seçim anketi! (4 Haziran 2018) İşte AK Parti'nin elindeki son seçim anketi! (4 Haziran 2018) Diyarbakır'dan Erdoğan'a büyük ilgi Diyarbakır'dan Erdoğan'a büyük ilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıra Kandil'e de gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıra Kandil'e de gelecek Melih Gökçek Ankara seçim anketini açıkladı! Erdoğan açık ara önde Melih Gökçek Ankara seçim anketini açıkladı! Erdoğan açık ara önde

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