Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor -CANLI

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: Güleni şöyle dursun ağlayanı bile bahtiyar İstanbul. bugün yine destan yazıyorsun İstanbul. Leyla sensin Aslı sensin Şirin sensin gönülleri yakan kor ateş sensin İstanbul. Osmanlı çınarı senin ilhamınla dallarını tüm cihana yaydı. Çanakkale'de Mehmetler senin için toprağa düştü.



'EN BABA MİTİNGİMİZİ İSTANBUL'DA YAPIYORUZ'



Bugün babalar günü. Tüm babaların babalar gününü tebrik ediyorum. Böyle bir günde biz de en baba mitingimizi İstanbul'da yapıyoruz. Muhteşem bir İstanbul var.



'USTA NEYSE ÇIRAĞI O'



Bu yağmura rağmen sizler dediniz bu Rabbimin rahmeti. Bu milletin ferdi olmaktan iftihar ediyorum. İstanbul merkezi buldandır. Yani dünyanın merkezidir. Bu şehre hizmet sadece Türkiye'ye değil dünyaya hizmet etmektir. Konuşmamı ikiye böleceğim. Bir bölümünde İstanbul'u anlatacağım. Diğer bölümündeyse başbakanlık cumhurbaşkanlığı neler yaptık bunları anlatacağım. Ben birileri gibi konuşmayacağım yalanın bini bir para halen atıyor ve bu işte çok maharetliler. Yani usta neyse çırağı da o.'









'BAY MUHARREM HADDİNİ BİL'



AK Parti temizliktir, AK Parti huzurdur, AK Parti mutluluktur. İnsanların yaşamaktan usandığı bir şehri 4,5 yıl içine Türkiye’nin huzur ve güven adasına çevirdik İstanbul’a itibarını kazandırdık. Biz bunu sağladık, başardık ve başarmaya devam ediyoruz. Bay Muharrem yolsuzluklardan bahsediyorsun haddini bil. İstanbul’a hem yatırımlar yaptık hem borç ödedik. Sen bizim yatırımlarımıza kör müsün. Adam tam kör. Adam soygunlardan bahsediyor haddini bil. Biz Marmaray’ı, Avrasya’yı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü, Osmangazi Köprüsü’nü neyle yaptık. Bizde icraat var. Laf değil.



'BU NE HAYASIZLIKTIR'



Ülkemizi 16 senede yepyeni bir çehreye biz kavuşturduk. 236 katrilyon liralık yatırım yaptık sadece İstanbul’a. Bay Muharrem ustana da söyle. 'Şöyle soydular böyle soydular' diyorlar. Neyi soyduk. Bu ne hayasızlıktır. AKM.. ne dedim biz burayı yıkacağız dedim. Yıktık mı yıktık. Şimdi Türkiye’nin bir numaralı opera binasını yapıyoruz."





