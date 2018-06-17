Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor -CANLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yenikapı’da düzenlenen mitingde konuşuyor.
İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: Güleni şöyle dursun ağlayanı bile bahtiyar İstanbul. bugün yine destan yazıyorsun İstanbul. Leyla sensin Aslı sensin Şirin sensin gönülleri yakan kor ateş sensin İstanbul. Osmanlı çınarı senin ilhamınla dallarını tüm cihana yaydı. Çanakkale'de Mehmetler senin için toprağa düştü.
'EN BABA MİTİNGİMİZİ İSTANBUL'DA YAPIYORUZ'
Bugün babalar günü. Tüm babaların babalar gününü tebrik ediyorum. Böyle bir günde biz de en baba mitingimizi İstanbul'da yapıyoruz. Muhteşem bir İstanbul var.
'USTA NEYSE ÇIRAĞI O'
Bu yağmura rağmen sizler dediniz bu Rabbimin rahmeti. Bu milletin ferdi olmaktan iftihar ediyorum. İstanbul merkezi buldandır. Yani dünyanın merkezidir. Bu şehre hizmet sadece Türkiye'ye değil dünyaya hizmet etmektir. Konuşmamı ikiye böleceğim. Bir bölümünde İstanbul'u anlatacağım. Diğer bölümündeyse başbakanlık cumhurbaşkanlığı neler yaptık bunları anlatacağım. Ben birileri gibi konuşmayacağım yalanın bini bir para halen atıyor ve bu işte çok maharetliler. Yani usta neyse çırağı da o.'