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9 teröristin daha etkisiz hale getirildi

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan ile Hakkari Çukurca bölgelerine yönelik hava harekatında 35 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamasının ardından 9 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Güncel / 17 Haziran 2018 Pazar 10:55
9 teröristin daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan ile Hakkari'nin Çukurca bölgelerine yönelik hava harekatında silahlı 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan ile Hakkari'nin Çukurca bölgelerine dün hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Harekatta, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Hava harekatında silahlı 9 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

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