USD (Alış - Satış) : 4,65 - 4,66 EURO (Alış - Satış) : 5,46 - 5,47

Sıcak Haber : Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor (CANLI)!..

Sokak köpeklerine ateş eden kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde rahatsız olduğu gerekçesiyle sokak köpeklerine pompalı tüfekle ateş eden baba ve oğul hakkında soruşturma başlatıldı.

3. Sayfa / 16 Haziran 2018 Cumartesi 13:53
Sokak köpeklerine ateş eden kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Yavansu Mahallesi'nde ikamet eden B.Ç. ve oğlu O.Ç, sokak köpeklerini besledikleri gerekçesiyle mahalle halkıyla tartıştı.

Tartışmadan bir süre sonra B.Ç, pompalı tüfekle köpeklerin üzerine doğru ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Baba ve oğlu gözaltına alan ekipler, şüphelileri İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Kuşadası Cumhuriyet Savcılığınca haklarında soruşturma başlatılan baba oğul, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak : AA

Polis Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı