Edinilen bilgiye göre, Yavansu Mahallesi'nde ikamet eden B.Ç. ve oğlu O.Ç, sokak köpeklerini besledikleri gerekçesiyle mahalle halkıyla tartıştı.



Tartışmadan bir süre sonra B.Ç, pompalı tüfekle köpeklerin üzerine doğru ateş etti.



İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Baba ve oğlu gözaltına alan ekipler, şüphelileri İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.



Kuşadası Cumhuriyet Savcılığınca haklarında soruşturma başlatılan baba oğul, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.





#HayvanaSiddetSuctur

Kuşadası Yavandı mahallesinde sokak köpeklerinden rahatsız olduğunu söyleyen 69 yaşında ki maganda oğluyla sokak köpeklerine ateş açtı.

09 BM 456 plakalı araç sahibi gözleri az gören yaşlı köpeği yaraladı.Yaralanan sokak köpeği can havliyle kaçtı... pic.twitter.com/O3MTSBRFsR — Outlander (@Outlander_tr) 15 Haziran 2018