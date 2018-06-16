Sevilay Yılman'dan Bahçeli'ye tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da partisinin bayramlaşma töreninde konuşmuştu.



Partisinin baraj altına düştüğünü söyleyenlere tepki gösteren Bahçeli, 'Varsın olsun şirret dedikodularına yenileri eklensin. Durmasınlar, yüzde 5-6'ya düştüğümüzü şerefsizce iddia etsinler. Bunlara aldırış etmeyiniz. Bunları dikkate almayınız. MHP'nin istifası için el ovuşturanlar 24 Haziran'da ya şok olacaklar ya da yok olacaklardır.' şeklinde konuşmuştu.



Bu sözlere gazeteci Sevilay Yılman'dan tepki geldi. 'Bu nasıl bir dil,nasıl bir üslup?Koskoca bir partinin genel başkanı bu şekil konuşursa toplum ne hale gelir?' diye soran Yılman, 'Ne yani ben de partisinin oyunun düştüğünü söyleyenlerdenim.Ben de mi şerefsiz oluyorum şimdi! Kusura bakmasın ama kullandığı bu ifade hiç olmamış.Çok ayıp' ifadesini kullandı.



Bahçeli: 24 Haziran'da şok olacaksınız

Bu nasıl bir dil,nasıl bir üslup?Koskoca bir partinin genel başkanı bu şekil konuşursa toplum ne hale gelir?Ne yani ben de partisinin oyunun düştüğünü söyleyenlerdenim.Ben de mi şerefsiz oluyorum şimdi!Kusura bakmasın ama kullandığı bu ifade hiç olmamış.Çok ayıp #DevletBahceli https://t.co/Whbc0zXciL — SEVİLAY YILMAN (@sevilayyaziyor) 16 Haziran 2018