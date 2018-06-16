USD (Alış - Satış) : 4,65 - 4,66 EURO (Alış - Satış) : 5,46 - 5,47

Sapanca'daki köpek vahşetini kim yaptı?

Sapanca'da 4 ayağı kesilmiş olarak bulunan ve tedavisi sonrası ölen yavru köpekle ilgili Ömür Gedik'ten dikkat çeken bir açıklama geldi: "Sakarya temsilcimiz yavru köpeği kesen adamı yüzde 90 buldum diye aradı."

Yaşam / 16 Haziran 2018 Cumartesi 10:13
Sapanca'daki köpek vahşetini kim yaptı?

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 4 ayağı birden kesilen köpeğin yardımına vatandaşlar koştu. Veterinere götürülen yavru köpekten acı haber geldi. Tedavisi ardından 15 saatlik kritik bir sürece giren yavru köpek kurtulamadı.

Sapanda'daki acı olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Yavru köpeğin üzerinden iş makinesi geçtiği iddia edilirken hayvansever kişiliği ile bilinen Ömür Gedik'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Gedik, sosyal medya hesabından 'Sakarya temsilcimiz yavru köpeği kesen adamı yüzde 90 buldum diye aradı. Eğer doğruysa, ülkede hayvanlar için de adalet henüz olmadığına göre, gereğini yapacağız artık. İçiniz rahat olsun. Bizi bu hale getiren kanunlara selam olsun... siz yasayı bekletmeye devam edin!!!' mesajını paylaştı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sosyal MedyaYavru Köpekİş MakinesiÖmür Gedik


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı