Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 4 ayağı birden kesilen köpeğin yardımına vatandaşlar koştu. Veterinere götürülen yavru köpekten acı haber geldi. Tedavisi ardından 15 saatlik kritik bir sürece giren yavru köpek kurtulamadı.



Sapanda'daki acı olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Yavru köpeğin üzerinden iş makinesi geçtiği iddia edilirken hayvansever kişiliği ile bilinen Ömür Gedik'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.



Gedik, sosyal medya hesabından 'Sakarya temsilcimiz yavru köpeği kesen adamı yüzde 90 buldum diye aradı. Eğer doğruysa, ülkede hayvanlar için de adalet henüz olmadığına göre, gereğini yapacağız artık. İçiniz rahat olsun. Bizi bu hale getiren kanunlara selam olsun... siz yasayı bekletmeye devam edin!!!' mesajını paylaştı.





Yavrucak acıya dayanamadı, gitti bu dünyadan..O güzel yüzüne bakarken insanlığımdan utanıyorum..Ama ona bunu yapanlar, şu hapis cezasını hala çıkartmayanlar hiçbir şeyden utanmıyorlar.Daha fazla ne olması gerekiyor yasanın çıkması için? Söyler misiniz? Ne? #HayvanaSiddetSuctur pic.twitter.com/Tyjxs1yiSb — Ömür Gedik (@omurgedik) 15 Haziran 2018

Sakarya temsilcimiz yavru köpeği kesen adamı yüzde 90 buldum diye aradı. Eğer doğruysa, ülkede hayvanlar için de adalet henüz olmadığına göre, gereğini yapacağız artık. İçiniz rahat olsun. Bizi bu hale getiren kanunlara selam olsun... siz yasayı bekletmeye devam edin!!! — Ömür Gedik (@omurgedik) 15 Haziran 2018

Karıncayı bile incitmeyen insanlar olarak masum hayvanlara acı çektirenlere cezayı kendimiz ellerimizle vermekten kaçınmayacağız. Hayvana şiddete alt limiti iki yıl hapis olan ceza gelmedikçe bu böyle olacak. Adalet duygumuz yok şu anda... Yaralıydı, bu masumla birlikte öldü! pic.twitter.com/cN1jSiwoAf — Ömür Gedik (@omurgedik) 15 Haziran 2018