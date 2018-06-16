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Pervin Buldan'dan skandal Öcalan açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Şanlıurfa mitinginde, seçim vaadi olarak terörist başı Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılacağını açıkladı.

Siyaset / 16 Haziran 2018 Cumartesi 12:56
Pervin Buldan'dan skandal Öcalan açıklaması

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Şanlıurfa mitinginde skandal sözler sarf etti.

Buldan konuşmasında, "Evet, bugün burada sayın Öcalan'ı anmadan geçmek olmaz. Barışa olan katkısı, özgürlüğe olan katkısı, demokrasiye olan katkısıyla barış sürecinde büyük emeği olan, büyük çabası olan sayın Öcalan üzerinde şu anda ağırlaştırılmış bir tecrit var. Üç yıldır sayın Öcalan'a tecrit uyguluyorlar. Bununla birlikte Kürt halkını cezalandırmak istiyorlar. Buradan söz veriyoruz, 24 Haziran'dan sonra sayın Öcalan üzerindeki tecriti de hep birlikte kaldıracağız." dedi.

HDP'nin geçtiğimiz ay Batman'da düzenlediği mitingde de terör örgütü PKK'ya ait bez parçası açılırken, katılımcılar terör örgütü PKK ile elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atmıştı.

Pervin BuldanAbdullah ÖcalanHalkların Demokratik Partisi


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