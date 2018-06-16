Neden markanız sosyal medyada güçlü bir konumda olmalı?

Dünyadaki 7.5 milyar insanın 4 milyarı internet kullanıcıs. Bu 4 milyar insan içindeyse 3,2 milyar sosyal medya kullanıcısı var. Yani bu demek oluyor ki, dijital platformlar ile bağı olan insanların çok büyük bir kısmına Facebook, Twitter, Instagram ya da diğer mecralar üzerinden ulaşabiliyorsunuz.



Sosyal medya platformlarının kitlesel şekilde yaygınlaştığı 2010'lardaki Web 2.0 kavramının üzerinden seneler geçti, birçok platform açıldı ve kapandı, ancak sosyal medyanın önemi markalar için halen çok ciddi. Küçük bir işletmeyi ulusal, hatta global bir marka haline getirebilecek derecede önemli. Sosyal medya hizmetleri sunan crovu.co ‘neden sosyal medya' sorusuna yanıt niteliğindeki bazı bilgileri derledi.



Dünyanın en büyük ülkesi artık bir sosyal ağ!

Kullanıcı sayısı Hindistan ve Çin'in toplam nüfusu ile rekabet edecek hale gelen, Facebook, internet kullanıcılarının adeta dünya gündemini belirlediği ve politikacısından sanatçısına, devlet kurumlarından her sektörden milyonlarca markanın yer aldığı Twitter, artık hayatımızın bir parçasından öte hale geldi. Bu noktada sosyal medyada yer almak artık bir ön şart. Meydan okumanız gereken gerçek engel ise ‘sosyal medyada etkili olmak'.



Sosyal medyada etkili bir konumda mısınız?

Sosyal medyada bir hesabınızın olması, belirli bir miktarda takipçinizin olması çok fazla önemli değil. Önemli olanlar,

-Sosyal medyadan web sitenize trafik alabiliyor musunuz?

-Marka bilinirliğinizi artıracak özel çalışmalar yapıyor musunuz?

-Ürün ve hizmetlerinizi, etkili kampanyalarla duyurabiliyor musunuz?

Dijital reklamların en büyük ve en önemli özelliği, tamamen ölçülebilen çalışmalar olması. Eğer bu silahtan etkili bir şekilde yararlanamıyorsanız, markanız adına büyük bir fırsatı kaçırıyorsunuz demektir.



Ne yapmalı?

Eğer markanız halen dijital platformlarda istediğiniz yerde değilse, aradığınız etkileşimi, geri dönüşü halen bulamadıysanız geç kalmış sayılmazsınız. Facebook, Twitter, Youtube ve Instagram gibi önemli mecralarda profesyonel sosyal medya çalışmaları sunan Crovu, markanızın ihtiyacını karşılayabilecek çalışmaları sunuyor.

Takipçiye mi ihtiyacınız var? Youtube'da video izlenmeleriniz düşük mü? Facebook sayfanızın beğenilerinden memnun değil misiniz? Kısa vadede dahi etkili bir şekilde organik Türk ve yabancı takipçiler tarafından sayfanızın, markanızın tanıtılması için crovu.co etkili çalışmalar yapıyor.



Takipçi sayınızın yüksek olması, dolaylı olarak yüksek bir erişim oranına sahip olmanızı beraberinde getirecektir. Yüksek erişim daha fazla takipçi, web sitenize trafik, markanız adına bilinirlik ve çok daha fazlası anlamına gelmektedir. Dijital platformlarda istediğiniz dönüşümü alamıyorsanız çok geç kalmış sayılmazsınız.



Hemen Crovu sosyal medya hizmetleri web sitesini ziyaret ederek, istediğiniz her mecrada, marka hesabınız ya da kişisel hesabınız için takipçi, beğeni, izlenme gibi tüm özel çalışmaları kısa süre içinde yaptırabilirsiniz. Eğer size özel hangi çalışmaların yapılabileceğini ve nasıl işlemlerin gerçekleştirileceğini merak ediyorsanız, Crovu yetkililerine ulaşarak bilgi de talep edebilirsiniz.



Unutmayın, sosyal medya milyarlarca insanı bir araya getiren bir dünya. Bu dünyada sizi potansiyel müşterileriniz ve hedef kitleniz bekliyor…

