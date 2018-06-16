USD (Alış - Satış) : 4,65 - 4,66 EURO (Alış - Satış) : 5,46 - 5,47

Mehmetçik bayramda da operasyonda

Terör örgütü PKK’ya yönelik, Şırnak’ın Beytüşşebap ile Hakkari’nin Çukurca ilçeleri arasındaki kırsal bölgede başlatılan hava destekli geniş kapsamlı operasyon bayramda da sürüyor. İki haftadır devam eden operasyonda yüklü miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği öğrenildi.

Güncel / 16 Haziran 2018 Cumartesi 13:58
Mehmetçik bayramda da operasyonda
Video için tıklayın
Foto Galeri için tıklayın

Şırnak'ın Beytüşşebap ile Hakkari'nin Çukurca ilçesi arasındaki kırsal bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik yaklaşık iki hafta önce başlatılan hava destekli geniş kapsamlı operasyon aralıksız sürüyor.

Bayramda da operasyona devam eden güvenlik güçleri, bölgeyi hem havadan hem de karadan karış karış arıyor. Halen kar bulunan bölgede zorlu doğa şartlarına rağmen operasyona devam eden Mehmetçik, şuana kadar yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirdi. Kaynak : İHA

MehmetçikTerörle MücadelePkk Terör Örgütü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı