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Karamollaoğlu'nu panikleten Madımak sorusu

Temel Karamollaoğlu'nun Madımak sorusu karışında eli ayağına dolandı.

Televizyon / 16 Haziran 2018 Cumartesi 19:46
Karamollaoğlu'nu panikleten Madımak sorusu
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Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Star TV ekranlarında Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı.

Bir süre önce Madımak olalarını katliam olarak görmediğini söyleyen Karamollaoğlu'na bu tutumu soruldu.

Soruya gülerek karşılık veren Karamollaoğlu, katliam ifadesini kullanmaktan kaçınırken'Bu bir faicaydı. Herkes bunu farklı yorumlayabilir ama bu bir faciaydı. Bunu söylememek mümkün değil.' dedi.

Öte yandan Karamollaoğlu'nun sorunun geldiği ilk anlardaki paniği ekranlara yansıdı.  Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Nazlı ÇelikTemel KaramollaoğluSaadet Partisi Genel BaşkanıMadımak


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