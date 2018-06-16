Karamollaoğlu'nu panikleten Madımak sorusu

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Star TV ekranlarında Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı.



Bir süre önce Madımak olalarını katliam olarak görmediğini söyleyen Karamollaoğlu'na bu tutumu soruldu.



Soruya gülerek karşılık veren Karamollaoğlu, katliam ifadesini kullanmaktan kaçınırken'Bu bir faicaydı. Herkes bunu farklı yorumlayabilir ama bu bir faciaydı. Bunu söylememek mümkün değil.' dedi.



Öte yandan Karamollaoğlu'nun sorunun geldiği ilk anlardaki paniği ekranlara yansıdı. Kaynak : Beyaz Gazete Özel