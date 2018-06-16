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İstanbul trafiğinde bayram rahatlığı

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde İstanbul’daki yollar boş kaldı. İstanbul trafiğinde yaşanan bayram rahatlığı tatilini şehirde geçiren vatandaşları mutlu etti.

Yaşam / 16 Haziran 2018 Cumartesi 09:04
İstanbul trafiğinde bayram rahatlığı
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Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birçok vatandaş memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek için İstanbul'dan ayrıldı. Vatandaşların şehri terk etmesiyle birlikte İstanbul trafiğinde bayram rahatlığı başladı.

İstanbul yolları bayramın birinci ve ikinci günü bomboş kaldı. Trafiğin sürekli yoğun olmasıyla bilinen E-5 karayolu üzerinde her iki istikamette de çok az sayıda sürücünün bulunduğu görüldü.

Bayram nedeniyle yolların boşalması ise İstanbullu araç sürücülerini memnun etti.

İstanbul trafiğinin rahat olduğunu fakat iş olmadığını söyleyen taksi şoförü Derviş Yiğit, 'İstanbul trafiği şu anda boş hiç kimse yok. Zaten sokaklarda da hiç kimse yok. Trafik iyi ama işler yok' şeklinde konuştu.

Ali Yıldız ise, 'İstanbul trafiği boş. Çoğu şehir dışına çıktı. Diğerleri de akraba ziyaretlerine gidiyor. Trafik yok' dedi.

Kaynak : İHA

Ramazan Bayramı


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