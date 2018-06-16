Hava Durumu (16-06-2018)

Son günlerde yurdu etkisi altına alan yaz yağmuru olarak da bilinen yağmur kaç gün devam edecek hafta sonu hava nasıl olacak?
Bayramın ikinci günü gök gürültülü kuvvetli sağanaklar devam ediyor.
Özellikle Marmara'nın güneyinde, Ege'de, Akdeniz'in orta kesimlerinde, İç Anadolu'nun tamamında yine gök gürültülü kuvvetli sağanaklar var.
Ayrıca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da da gök gürültülü sağanaklar sürecek.
Denizlerimizde rüzgarlar orta kuvvette esiyor.
Marmara'nın Karadeniz kıyılarında biraz sert esiyor.
Bunun dışında kuvvetli bir rüzgarımız yok.