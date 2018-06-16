USD (Alış - Satış) : 4,65 - 4,66 EURO (Alış - Satış) : 5,46 - 5,47

Dolmuş kapısına eteği sıkışan kadın öldü

Adana’da hastaneden test sonuçlarını almak için bindiği dolmuştan inerken eteğinin kapıya sıkışması sonrası sürüklenen kadın kazadan 8 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 16 Haziran 2018 Cumartesi 09:25
Dolmuş kapısına eteği sıkışan kadın öldü
Video için tıklayın

Edinilen bilgiye göre, olay, 6 Haziran'da merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Camili Mahallesi'nde oturan 3 çocuk annesi Servet Altundağ rahatsızlanınca Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine gitti. Burada muayene olan Altundağ'ın ağrılarının nedeninin öğrenilmesi için test yapıldı. Altundağ'a 6 Haziran günü gelip test sonuçlarını alması istendi. Altundağ bunun üzerine eve gidip 6 Haziran günü tekrar dolmuş ile hastaneye geldi. Altundağ Çukurova Üniversitesi Yerleşkesine geldiği sırada hastaneye gitmek için dolmuştan inmek istedi. Sürücü kapıyı açınca Altundağ indi ancak sürücü hemen hareket edip kapıyı kapatınca Altudağ'ın eteği kapıya sıkıştığı için araçla birlikte sürüklendi. Çevredeki vatandaşların bağırması üzerine sürücü durdu. Ağır yaralanan Altundağ ÇÜ Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Altundağ kurtarılamayarak olaydan 8 gün sonra hayatını kaybetti. Altundağ'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna getirildi.

Altundağ'ın eşi Mehmet Altundağ morg önünde gözyaşlarına boğuldu. Eşinin ölümüyle sarsılan Altundağ'ın sık sık kendinden geçtiği de gözlemlendi. Otopsinin ardından Altundağ'ın cenazesi morgtan teslim alınıp Camili Mahallesi'nde toprağa verildi.

Bu arada sürücü kazadan sonra gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Aile sürücüden şikayetçi oldu. Kaynak : İHA

Tıp FakültesiAdli Tıp Kurumu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı