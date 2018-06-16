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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yavru köpek için talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sapanca'daki köpek dehşetiyle ilgili olarak "Hepimizi hüzne boğan hadisenin aydınlatılması için talimat verdim." açıklamasını yaptı.

Yaşam / 16 Haziran 2018 Cumartesi 18:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yavru köpek için talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü ile ilgili yaptığı açıklamada "Hepimizi hüzne boğan hadisenin aydınlatılması için talimat verdim" dedi.

Erdoğan konu ile ilgili açıklamasında "Hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları içeren hükümet tasarısını yeni dönemde öncelikli olarak yürürlüğe koyacağız" ifadesine de yer verdi.

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