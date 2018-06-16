'Batı Antalya Havalimanı için kolları sıvadık'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da Seyhan Bulvarı'nda halka seslendi.



Antalya'daki projeler hakkında bilgi veren Erdoğan, "Toplam uzunluğu 155 kilometre olan Antalya-Alanya otoyolunun ön proje çalışmaları bitti, artık diğer aşamalara geçiyoruz. Şimdi Batı Antalya Havalimanı'nı yapmak için kolları sıvadık." dedi.



Erdoğan, "Demre'de bir kruvaziyer limanı yapmayı planlıyoruz. Seneye inşallah bu limanın yapımı için çalışmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.



"32 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz"



2017'de Antalya'ya gelen turist sayısının bir önceki yıla oranla yüzde 57'lik artış gösterdiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:



"Nereye çıktı? 10,5 milyona çıktı. Bir sıkıntı yaşadık ama bu yıl turist hedefimiz 14 milyon. Bak nereden nereye geldik? Ülkemiz genelinde ise bu sene 40 milyon turist bekliyoruz. 32 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz, şu anda hızla bu hedeflere ilerliyoruz."



"Bizi bunlarla ürkütemezsin"



Erdoğan, ücretli köprüler konusunda "Bir dahaki bayrama ayrı bir formülle onları da ücretsiz yaparız. Bizi bunlarla ürkütemezsin Bay Muharrem." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



"Bu CHP zihniyeti Kanal İstanbul'da da 'yaptırmayız' diyor. Kim, Bay Muharrem. Ya Bay Muharrem, sen kimsin de yaptırmıyorsun? Biz Allah'ın izniyle, benim milletim 24 Haziran'da bu evladına 'yürü' dediği zaman, Kanal İstanbul'u nasıl yaptıracağız göreceksin."



Erdoğan, muhalefete yönelik "Turizmde Türkiye'de 40 bin odadan bahsediyor. Biz ise 1,5 milyon yatak kapasitesinden bahsediyoruz. Bunlar nal topluyor nal." eleştirisinde bulundu.



"Tüm dünyaya demokrasi dersi vermelerini bekliyorum"



"24 Haziran'da Türkiye ile beraber 60 ülkede hep birlikte bayram yapacağımıza inanıyorum. Yurt dışında rekor bir katılımla tüm dünyaya demokrasi dersi vermelerini bekliyorum." diyen Erdoğan şöyle devam etti:



"Yurt dışındaki kardeşlerimiz, büyük fedakarlık göstererek sandıklara gidiyor... Bu sabah Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştüm. 'Bak, bizim insanımız orada biraz çile çekiyor, lütfen demokratik haklarını kullanmada yardımcı olun' dedim. Bakalım, söz verdi, 'Elimizden geleni yapacağız' dedi."