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Başbakan Yıldırım: Güzel bir haber vereyim...

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da bir araya geldiği Alevi kanaat önderleri ile bayramlaşma programında, "Güzel bir haber vereyim. Geçen yıldan itibaren dağa çıkışlar neredeyse bitme noktasına geldi. Çünkü ay yıldızlı bayrağımız yurdun her köşesinde dalgalanıyor."dedi.

Siyaset / 16 Haziran 2018 Cumartesi 22:47
Başbakan Yıldırım: Güzel bir haber vereyim...

Başbakan Yıldırım'ın açıklamasına önemli başlıklar

'DAĞA ÇIKIŞLAR BİTME NOKTASINA GELDİ'

Güzel bir haber vereyim. Geçen yıldan itibaren dağa çıkışlar neredeyse bitme noktasına geldi. Çünkü ay yıldızlı bayrağımız yurdun her köşesinde dalgalanıyor.

'ÇOK AÇIK SÖYLÜYORUM'

1938 Dersim, büyük bir acıdır. Dersim'le bu ülke yüzleşmelidir, çok açık söylüyorum. Hiçbir yanlışın arkasında durmak gibi bir lüksümüz yok

'BU KADAR ZALİMLİK OLUR MU?

(Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü) Bunu yapanlara insan demekten utanıyorum. Bu kadar zalimlik olur mu O da bir can taşıyor.

'BU FETÖ NİYE VERİMİYOR BİLİYOR MUSUNUZ?

Bu FETÖ niye verilmiyor biliyor musunuz Bazı şeylerin ne olduğu ortaya çıkacak, bundan endişe ediyorlar, onun için vermiyorlar

CEMEVLERİNİN STATÜSÜ

İrfan merkezleri ve cemevlerinin artık statüsünü tartışma alanından çıkarmaya karar verdik.

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