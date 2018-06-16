Amerikan'ın yazılı olmayan kuralı

Habertürk yazarlarından Serdar Turgut, “ABD – İsrail gizli anlaşması etrafında dönen entrikalar” başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldı.



Trump'ın başkanlık koltuğuna oturur oturmaz gönülden de istediği İsrail'in nükleer programından vazgeçmesinin ve nükleer silahlarını yok etmesinin istenmeyeceğinin garantisini veren bir belgeye imza atığını yazan Turgut, “Bu Amerikan devletinin yazılı olmayan bir kuralı ve resmen açıklanmasa da Washington'un iç dinamiklerini takip edenler tarafından iyi bilinen bir kural.” İfadesini kullandı.



ABD elçiliğinin Kudüs'e taşınması, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında güçbirliğinin kurulması, İran'a karşı tavrın sertleşmesine kadar birçok gelişmenin Obama'nın döneminin sonuna doğru İsrail ile Trump ekibi arasında kurulan gizli ilişkiler sayesinde atıldığını aktaran Turgut şöyle devam etti:



O günlerde Netanyahu, Amerika'ya geldiğinde New Jersey Eyaleti'nde evi bulunan Jared Kushner'in babasının evinde kalır, hatta geceleri Kushner'in odasında uyurmuş. Bugün Evanjelik neocon'lar ile Trump arasında kurulan derin bağlantıların kökeni, o günlerde Netanyahu'nun da aktif desteğiyle atılmış.



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel