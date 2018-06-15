PKK'nın Kandil koruma taktiği

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Türker Akıncı'nın sunduğu Ne Var Ne Yok programına konuk oldu.



TSK'nın başlattığı Kandil operasyonun konuşulduğu programda Mete Yarar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



KANDİL'İ KORUMA STRATEJİSİ



Yarar, PKK'nın Kandil'i savunma stratejisi hakkında bilgi verirken 'Kandi'i Kandil'den savunmak gibi bir stratejileri yok onların. Onlarıbn stratejisi uzakta ana kamplar, ana kampların etrafında ufak ufak kamplar ve Kandil'in etrafında geçiş güzergahlarını tutan 50'şer 100'er kişilik kamplarla Kandil'i korumaya çalışıyorlar. Onları şok eden TSK'nın paralel operasyon yapmasını beklerken, dikine operasyon yapılmasıydı.' diye konuştu.



ÖRTÜLÜ OPERASYON DEĞİL



Kandil operasyonuna yapılan eleştirilere cevap veren Yarar ' Bu bir örtülü operasyon değil. Zamanı, yerini, kime yapılacağını söylediğin zaman bu örtülü operasyon olamaz. Bu TSk'nın aylardan beri sürdürdüğü bir operasyon. Bunun davul zurnayla alakası mı var.' dedi.







Kaynak : Beyaz Gazete Özel