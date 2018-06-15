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Muharrem İnce bedelli askerliğin şartlarını tek tek saydı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Yalova mitinginde konuştu. Bedelli askerlikle ilgili konuşan İnce, "Bedelli askerlik konusuna sıcak bakmıyorum. Ama toplumun da bir gerçeği. Bir defaya mahsus olmak üzere bedelli askerliği bir şartla çıkarırız. Toplanan parayı üçe böleceğiz. Üçte birini er olarak askere gidenlere vereceğiz, üçte birini şehit ve gazi yakınlarına, üçte birini savunma sanayiine. Ancak bu şartla kabul edebilirim" dedi.

Siyaset / 15 Haziran 2018 Cuma 20:46
Muharrem İnce bedelli askerliğin şartlarını tek tek saydı
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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yalova mitinginde konuştu.

İnce konuşmasında bedelli askerlikle ilgili teklifini açıkladı.

İnce 'Bedelli askerlik konusuna sıcak bakmıyorum. Ama toplumun da bir gerçeği. 81 milyonun önünde şunu söyleyeyim, cumhurbaşkanı seçildiğimde askerlik konusunu yeniden düzenleyeceğiz. Bir defaya mahsus olmak üzere bedelli askerliği bir şartla çıkarırız. Toplanan parayı üçe böleceğiz. Üçte birini er olarak askere gidenlere vereceğiz, üçte birini şehit ve gazi yakınlarına, üçte birini savunma sanayiine. Teklifim bu. Gönlüm razı değil, ülkenin gerçeği bu. Ancak bu şartla kabul edebilirim' diye konuştu.



İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Bay Erdoğan millet sana 24 Haziran'da bye bye Erdoğan diyecek. Köprüden geçmedin mi diyecek? Yarın Osmangazi Köprüsü'nden geçeceğim, sonra da 1. Boğaz köprüsünden geçeceğim. Demirel'in yaptığı köprü ücretsiz, seninki niye parayla? 114 gidiş 114 geliş 228 lira. Bayramdan sonra Demirel'ini köprüsü 11 lira, senin köprü 228 lira. Demirel'in yaptığı köprünün geliri Hazine'ye, Erdoğan'ın yaptığı köprünün geliri uluslararası şirketlere. Köprüleri yıkacakmış diyor, köprüyü niye yıkayım. Hırsızlık zihniyetini yıkacağım. Bunlar camileri yıkıyor diyor. Belediye başkanlarımıza sordum, bayram bugün camileri yıkıyor dedim ne diyorsunuz dedim. Doğru söylüyor deterjanla camileri yıkıyoruz dediler. O candan konuşamaz, camdan konuşur.

BM 2,5 Suriyeli daha gelebilir diye uyardı. 40 milyar dolar para harcadık 4 milyon Suriyeliye. Parayı nereden bulacaksın diye soruyorlar. Kamu İhale Kanunu'nu değiştirmeyeceğim birinci kaynağım orası. Akarsuları, tarım alanları atıl, denizleri atıl, insan gücü atıl onları devreye sokacağım. OHAL'i kaldıracağız, ekonomiyi canlandıracağız. Kamuda yükselmeyi liyakatla sınırlı tutacağız. Suriyelilere harcadığın 40 milyar doları nereden bulduysan ben de oradan bulacağım. Sarayı da yıkacak değilim, gençlere vereceğim bilim merkezi yapacağım. Gençlere de 6 ay sonra vereceğim. O 6 ayda kaç milyon insan gelebiliyorsa oraya taşıyacağım millete şatafatı göstereceğim. Meydanlarda diyor ki, onların kafası basmaz diyor. Senin kafan çok basıyordu da ilkokul mezunu FETO kandırdı seni. Dünyada en ilginç cumhurbaşkanı adayı benim. Daha seçilmeden icraatlerim ortada. Erdoğan 1 haftadır OHAL kalkacak diyor, niye ince hastalık korkusu. Ben OHAL'i kaldıracağım dedim, seçimden sonra kaldıracağız diyor, şimdi kaldır. Öğretmen ve polislere 3600'ü vereceğim dedi, niye Muharrem İnce dedi diye.


Kaynak : İHA

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