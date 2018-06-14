'Çağatay' ilk görevine çıktı

Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çeşitli tedbirler alan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), özellikle bayram tatili dolayısıyla karayollarındaki trafik yoğunluğunu da kontrol ediyor.



Karayollarındaki trafik kazalarının azami seviyeye indirilmesi için Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan polis ekipleri, denetimlerini özveriyle sürdürüyor.



Bayram trafiğinin havadan da denetlenmesi amacıyla dronelarla çalışma yürüten EGM, kısa bir süre önce envanterine kattığı 'Çağatay' isimli İHA'yı ilk kez Çorum'da kullandı.



Piste ihtiyaç duymaksızın dikey kalkış-iniş imkanına sahip 'Çağatay'ın ilk görevi, Osmancık ilçesindeki D100 karayolunda trafiğin denetlenmesi oldu.



Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan, aynı zamanda İstanbul'a ulaşımı sağlayan D100 karayolunun Hanedan mevkisinde gerçekleştirilen denetimde, kurulumun ardından kanatlarındaki 4 pervane ile dikey kalkış yapan insansız hava aracı 'Çağatay', belirli bir irtifaya yükseldikten sonra burun kısmındaki pervanenin harekete geçmesiyle yatay uçuşa geçti.







Havacılık Daire Başkanlığı pilotları tarafından kontrol edilen İHA'nın yüksek çözünürlüklü kameralarla kaydettiği görüntüler, mobil görüntü işleme aracına aktarıldı.



Görüntüler sayesinde hem karayolunda kural ihlali yapan sürücüler tespit edildi hem de trafik akışının yoğunluğunun kontrolü sağlandı. Hatalı sürücüler yol kenarındaki trafik ekiplerine bildirilerek, uyarı ve cezai işlem uygulandı.



Hakan Alkan, Havacılık Dairesi Başkan Yardımcısı Mehmet Güngör, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Baki Ayarman ile İHA'nın yapımını üstlenen firmanın yetkilileri de denetimi takip etti.



Havacılık Daire Başkanlığı İHA Şube Müdürü Hanifi Sever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emniyet teşkilatı bünyesinde insanlı hava araçlarının yanı sıra insansız hava araçlarının da bulunduğu söyledi.



Değişik görevlere göre farklı hava araçları kullandıklarını belirten Sever, Çağatay ile herhangi meydan, pist gibi hava aracının iniş kalkışına müsaade eden yerler olmaksızın doğrudan uygun güvenlikli bir noktada dikey olarak kalkış yaparak, sonra düz uçuşa geçerek uçak gibi görev icra edebilecek pozisyona geldiklerini vurguladı.



Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa bir çalışma yürütüyoruz. Bölge trafik ekiplerinin bizim anons edip, uyaracağımız araçlara yönelik kontrol uygulaması olacak. Amacımız vatandaşların bayram süresince huzurlu ve güvenle seyahat etmesini sağlamaktır.' ifadelerini kullandı.







TEKNİK ÖZELLİKLERİ



İnsansız hava aracının teknik özellikleri hakkında da bilgi veren Sever, maksimum kalkış ağırlığı 50 kilogram olan araca görev gereği istenilen yüksek çözünürlükte kameraların takılabileceğini anlattı.



Sever, hava aracı ile 100 kilometrelik bir yarıçapta iletişim kurulabildiğini belirterek, görüntü aktarma menzillerinin şu an 25 kilometre olduğunu, bunun artırılması için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.



Sever, 'Uçağın en önemli özeliğinin biri elden ele kumanda yapabilme özelliğidir. Buradan kaldırmış olduğumuz hava aracını 25 kilometre ileride bir başka yer kontrol istasyonuna devrederek bir o kadar daha bu aracı kullanabilmekteyiz.' bilgisini paylaştı.



Havacılık Daire Başkanlığı pilotları tarafından kontrol edilen İHA'nın yüksek çözünürlüklü kameralarla kaydettiği görüntüler, mobil görüntü işleme aracına aktarıldı.Görüntüler sayesinde hem karayolundayapan sürücüler tespit edildi hem de trafik akışının yoğunluğunun kontrolü sağlandı. Hatalı sürücüler yol kenarındaki trafik ekiplerine bildirilerek, uyarı ve cezai işlem uygulandı. Osmancık Kaymakamı, Havacılık Dairesi Başkan Yardımcısı Mehmet Güngör, İl EmniyetBaki Ayarman ile İHA'nın yapımını üstlenen firmanın yetkilileri de denetimi takip etti.Havacılık Daire Başkanlığı İHA Şube Müdürü Hanifi Sever, AA muhabirine yaptığı açıklamada,bünyesinde insanlı hava araçlarının yanı sıra insansız hava araçlarının da bulunduğu söyledi.Değişik görevlere göre farklı hava araçları kullandıklarını belirten Sever, Çağatay ile herhangi meydan, pist gibi hava aracının iniş kalkışına müsaade eden yerler olmaksızın doğrudan uygun güvenlikli bir noktada dikey olarak kalkış yaparak, sonra düz uçuşa geçerek uçak gibi görev icra edebilecek pozisyona geldiklerini vurguladı. Çorum 'da ilk kez trafik denetiminde kullanılan Çağatay'ın trafik ekiplerine büyük fayda sağladığını dile getiren Sever, 'Yaklaşık 10 kilometrelik alanda kontrol uçuşu yaptık. Bu kontrol esnasında Çorum Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa bir çalışma yürütüyoruz. Bölge trafik ekiplerinin bizim anons edip, uyaracağımız araçlara yönelik kontrol uygulaması olacak. Amacımız vatandaşların bayram süresince huzurlu ve güvenle seyahat etmesini sağlamaktır.' ifadelerini kullandı.İnsansız hava aracının teknik özellikleri hakkında da bilgi veren Sever, maksimum kalkış ağırlığı 50 kilogram olan araca görev gereği istenilen yüksek çözünürlükte kameraların takılabileceğini anlattı.Sever, hava aracı ile 100 kilometrelik bir yarıçapta iletişim kurulabildiğini belirterek, görüntü aktarma menzillerinin şu an 25 kilometre olduğunu, bunun artırılması için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.Sever, 'Uçağın en önemli özeliğinin biri elden ele kumanda yapabilme özelliğidir. Buradan kaldırmış olduğumuz hava aracını 25 kilometre ileride bir başka yer kontrol istasyonuna devrederek bir o kadar daha bu aracı kullanabilmekteyiz.' bilgisini paylaştı.