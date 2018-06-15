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Başbakan Yıldırım: Suruç'taki saldırı bütün boyutlarıyla araştırılacak

Başbakan Yıldırım, Suruç'taki saldırıya ilişkin "Tabii ki adli yönden olay bütün boyutlarıyla araştırılacak, bu tesadüfen gelişen bir olay olduğu izlenimini vermiyor." dedi.

Siyaset / 15 Haziran 2018 Cuma 15:35
Başbakan Yıldırım: Suruç'taki saldırı bütün boyutlarıyla araştırılacak
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Başbakan Binali Yıldırım, Suruç'taki silahlı saldırıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Yıldırım şunları söyledi. "Olaya karışanlardan, ölenlerden bazılarının geçmişte KCK/PKK sicilleri emniyette mevcut, bütün bunlar değerlendirilecek, sonunda mesele gün yüzüne çıkacaktır.

Tabii ki adli yönden olay bütün boyutlarıyla araştırılacak, bu tesadüfen gelişen bir olay olduğu izlenimini vermiyor.

Bu hassas günlerde tahriklere asla itibar edilmemeli. Olayın tazeliği dolayısıyla gergin ortam var. Emniyet güçleri gerekl güvenlik tedbirlerini eksiksiz alacaktır. Buradaki vatandaşlarımız tedirgin olmasın. Devlet tüm gücüyle örgütün yapabileceği provokasyonlara karşı burada mevcut olacaktır. "


BaşbakanBinali Yıldırım


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