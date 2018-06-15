USD (Alış - Satış) : 4,65 - 4,66 EURO (Alış - Satış) : 5,46 - 5,47

Babasının mezarını ziyaret ettikten sonra kaybolmuştu... Flaş gelişme

Denizli’de dün babasının mezarını ziyaret ettikten sonra bir anda ortadan kaybolan 14 yaşındaki genç kız Trabzon’un Sürmene ilçesinde bulundu.

3. Sayfa / 15 Haziran 2018 Cuma 18:50
Babasının mezarını ziyaret ettikten sonra kaybolmuştu... Flaş gelişme

Dün öğlen saatlerinde Merkezefendi ilçesi, Karaman Mahallesi'ndeki evlerinde ‘babamın mezarını ziyarete gideceğim' diyerek evinden çıkan genç kızdan bir daha haber alınamamıştı.

Aile üyeleri genç kızı her yerde aramaya başlarken, babasının mezarının başında Latife U.'nun ceketini bulmuşlardı. Ardından aile üyelerinin durumu polise bildirmesi üzerine ekipler harekete geçerek genç kızı arama çalışması başlattı.

Ekipler önce genç kızın vefat eden babasının emeklilik ikramiyesini çektiğini belirledi. Mezarlıkta ayrıca bir de mektup bulunan polis ekipleri Latife U.'nun Trabzon Sürmene'ye gittiğini tespit etti.



Trabzon emniyeti ile yapılan görüşmeler sonucu genç kızı sağ salim bulunurken, Latife U., ifadesinin alınmasının ardından konaklaması ve gözaltında tutulması için Trabzon Sevgi Evi'ne teslim edildi.

Polis ekipleri ayrıca genç kızın Denizli'deki ailesine de haber vererek Trabzon'a gelip kızlarını almaları istendi. Aile üyelerinin Denizli'den genç kızı almak için Trabzon'a yola çıktığı öğrenildi. Genç kızın neden Sürmene'ye gittiği henüz bilinmezken, polis tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak : İHA

Genç KızPolisKayıp ÇocukEmeklilikPolis Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı