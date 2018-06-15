Antalya'dan giden uçak pistten çıktı

Antalya-Kiev seferini yapan yolcu uçağının pistten çıktı.



Sikorskiy Havaalanı Basın Sözcülüğü’nden yapılan açıklamada, 14 Haziran Perşembe günü saat 20.40’ta Bravo Hava Yolları’na ait 4406 sefer sayılı Antalya-Kiev uçağının pistten çıktığı belirtildi.



Kaza sırasında uçakta bulunan 169 yolcunun acil çıkış kapılarından tahliye edildiği, yaralanan kimsenin olmadığı açıklandı.



Ukrayna basınına konuşan bazı yolcular, uçağın iniş sırasında çok ciddi sallandığını, kanatlarından dumanlar yükseldiğini gördüklerini söylediler. Kaynak : DHA