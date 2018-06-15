USD (Alış - Satış) : 4,65 - 4,66 EURO (Alış - Satış) : 5,46 - 5,47

AK Parti'li Yıldız'ın ağabeyinin cenazesi toprağa verildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybeden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yıldız'ın ağabeyinin cenazesi toprağa verildi.

Güncel / 15 Haziran 2018 Cuma 14:05
AK Parti'li Yıldız'ın ağabeyinin cenazesi toprağa verildi
Video için tıklayın

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıda yaşamını yitiren AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ın cenazesi defnedildi.

Suruç Devlet Hastanesi morgundan alınan Yıldız'ın cenazesi, yakınları tarafından araçla Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Hicret Camisi'ne getirildi.

İlçe Müftü Yardımcısı Hüseyin Ortaç'ın kıldırdığı namazın ardından omuzlara alınan Yıldız'ın tabutu, Yoğurtçu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına getirilip toprağa verildi.



Bu arada, cenazenin getirilişi sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Törene katılanlar tekbir getirip 'Vatan sağ olsun', 'Kahrolsun PKK' sloganları attı.

Törene katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bazı milletvekilleri, İbrahim Halil Yıldız ve yakınlarına taziyelerini iletti.



Mehmet Şah Yıldız'ın oğlu Osman Yıldız, sosyal medya hesabından 'İftarını arife günü cennette açan can babam, mekanın cennet olsun. Rabbime kavuştun babam, Peygamber Efendimiz komşun olsun nur içinde uyu.' şeklinde paylaşımda bulundu.



Suruç ilçesinde dün seçim çalışması yürüten AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda, aralarında AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşinin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.

Başbakan YardımcısıAhmet Eşref Fakıbabaİçişleri BakanıŞanlıurfa MilletvekiliMüftü Yardımcısı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı