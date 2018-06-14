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Yumurta üretimi azaldı

Tavuk yumurtası üretimi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,3 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 arttı.

Ekonomi / 14 Haziran 2018 Perşembe 10:05
Yumurta üretimi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Nisan ayı ‘Kümes Hayvancılığı Üretimi' verisini açıkladı.

Buna göre, tavuk yumurtası üretimi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,3 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 arttı. Tavuk yumurtası üretimi 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti.

Kesilen tavuk sayısı 109 milyon, kesilen hindi sayısı ise 571 bin adet oldu

Kesilen tavuk sayısı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 arttı. Nisan ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 9,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,4 arttı.

Tavuk eti üretimi 191 567 ton, hindi eti üretimi ise 5 980 ton olarak gerçekleşti

Tavuk eti üretimi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 arttı. Nisan ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 11,7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,6 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 arttı. Kaynak : İHA

Türkiye İstatistik KurumuTakvimTavuk Yumurtası


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