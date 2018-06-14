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TSK'dan Menbiç açıklaması

Dün ve önceki gün ABD'li yetkililerle Münbiç gündemiyle toplantı yapıldığını açıklayan TSK, "Münbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kalınmış ve mutabık kalınan metnin, müteakip görüşmeler için, her iki ülkenin üst makamlarına sunulması kararlaştırılmıştır" ifadesini kullandı.

Güncel / 14 Haziran 2018 Perşembe 10:34
TSK'dan Menbiç açıklaması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile Scaparrotti, Münbiç yol haritasına ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'den, Münbiç konusunda hızlanan diplomasi trafiği hakkında peş peşe açıklamalar geldi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Hulusi Akar'ın dün ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Scaparrotti ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Suriye'nin kuzeyindeki mevcut güvenlik durumu ile daha önce mutabık kalınan Münbiç yol haritası doğrultusunda belirlenen güvenlik prensiplerinin uygulanması konularında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Sonra da Twitter hesabından açıklama yapan TSK şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD askeri yetkililerinin katılımıyla, ABD’nin Avrupa Komutanlığı Karargâhı/Stuttgart’ta 12-13 Haziran 2018 tarihlerinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantıda, Türkiye ve ABD askeri yetkileri tarafından, üzerinde çalışılan Münbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kalınmış ve mutabık kalınan metnin, müteakip görüşmeler için, her iki ülkenin üst makamlarına sunulması kararlaştırılmıştır."

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