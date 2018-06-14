Tedavi sonrası Deniz Baykal'dan ilk fotoğraf

Uzun süredir tedavi gören Deniz Baykal'ın fotoğrafı yayınlandı.
Deniz Baykal, 16 Ekim'de yüksek ateş şikayetiyle Ankara'da İbn-i Sina Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Beyinde pıhtı atması sonucu Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi gören Baykal, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile Almanya'ya götürülmüştü.
Baykal'ın tedavisi, Münih yakınlarındaki Murnau Kaza ve Travma Kliniği'nde sürmüş ardından Baykal, Türkiye'ye getirilmişti.
İLK FOTOĞRAF
Aylardır tedavi gören Deniz Baykal'ın ilk fotoğrafı paylaşıldı.