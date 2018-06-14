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Suruç'ta AK Partililere saldırı: 4 ölü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere ateş açıldı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi dahil 4 kişi hayatını kaybetti 8 kişi de yaralandı.

3. Sayfa / 14 Haziran 2018 Perşembe 17:47
Suruç'ta AK Partililere saldırı: 4 ölü
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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, 24 Haziran'daki seçimlerde yeniden aday oldu.

Yıldız, Suruç ilçesinde seçim çalışması yürütürken bir esnafla tartıştı. Tartışma iki tarafın yakınlarının da katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada milletvekilinin kardeşi Mehmet Yıldız ve 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Polis, kavgaya karışan kişileri gözaltına aldı.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Vali Abdullah Erin, Suruç'a giderek yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldı.

AİLE BAKANI KAYA'DAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya milletvekili ile telefonda görüştüğünü belirtti. Kaya, 'Milletvekilinin ağabeyi hayatını kaybetti, 4 kardeşi de yaralı' dedi.
 

ŞANLIURFA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği: 'AK Parti Milletvekili Sayın İbrahim Halil Yıldız'ın, yanındaki grupla birlikte Suruç ilçe merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sonrasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde biri sayın milletvekilinin yakını olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştır' açıklamasında bulundu.









 
Kaynak : İHA

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