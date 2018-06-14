Suruç'ta AK Partililere saldırı: 4 ölü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere ateş açıldı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi dahil 4 kişi hayatını kaybetti 8 kişi de yaralandı.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, 24 Haziran'daki seçimlerde yeniden aday oldu.
Yıldız, Suruç ilçesinde seçim çalışması yürütürken bir esnafla tartıştı. Tartışma iki tarafın yakınlarının da katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada milletvekilinin kardeşi Mehmet Yıldız ve 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Polis, kavgaya karışan kişileri gözaltına aldı.