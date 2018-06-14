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Şehit ateşi Şanlıurfa'ya düştü

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Zengiltepe üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından güdümlü füzeyle yapılan saldırıda şehit düşen askerin Şanlıurfa’daki ailesine acı haber ulaştı.

Güncel / 14 Haziran 2018 Perşembe 13:35
Şehit ateşi Şanlıurfa'ya düştü
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Edinilen bilgiye göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Zengiltepe üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından güdümlü füzeyle düzenlenen saldırıda şehit olan asker Abdüsselam Halat'ın (21) Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki ailesine acı haber ulaştırıldı. Yetkililer, öğle saatlerinde şehidin Merkez Mahallesi'ndeki evine giderek yakınlarına şehadet haberini verdi.

Aynı saldırıda 4 askerin de yaralandığı açıklandı. Kaynak : İHA

ŞehitŞehadetTeröristlerKaraköprü


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