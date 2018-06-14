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Meryem Göka: Erdoğan birinci turda seçilecek

AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Meryem Göka, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birinci turda seçileceğini iddia etti.

Siyaset / 14 Haziran 2018 Perşembe 15:22
Meryem Göka: Erdoğan birinci turda seçilecek
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AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Meryem Göka Beyaz TV'de yayınlanan Ömür Varol ile Beyaz Gazete programında seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.


Ellerindeki son anketlere dayanarak konuşan Meryem Göka, Ankara'da AK Parti oylarının çok güzel göründüğünü söyledi.

ERDOĞAN BİRİNCİ TURDA SEÇİLECEK

Birinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iyi bir oy oranıyla seçileceğini söyleyen Meryem Göka "Aynı şekilde milletvekilliği seçimlerinde de AK Parti olarak çok yüksek bir oy oranı alacağımızı hem Ankara açısından hem de Türkiye açısından söylemek isterim" dedi.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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