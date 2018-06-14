Melih Gökçek'ten Can Ataklı'ya tokat gibi yanıt

YAPTIKLARIM İNANILMAZ RAHATSIZ ETTİ



Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Melih Gökçek 'Son günlerde yaptığım tv programları ve attığım twitlerin çok ses getirmesi sayın cumhurbaşkanını düşürmek isteyen muhalefeti, FETÖ'cüleri, sol köşe yazarlarını inanılmaz rahatsız etti. Beni etkisiz hale getirmenin birinci yolu bizim aramıza fitne sokmak' dedi.



KAFA KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR



'Bu cenahın benle, ikinci ve en etkin mücadele metodu, FETÖ'nün binlerce bot hesabından twitlerimin altına saçma twitler atıp, kafa karıştırmaya çalışmak' diyen Gökçek önemli bir uyarıda bulunarak 'Dikkat edin FETÖ'cüler twitter hesaplarında devamlı Atatürk fotoğraflarını kullanarak kendilerini kamufle etmeğe çalışıyor' ifadelerin kullandı.



MİKSER CAN ATAKLI



'Aramıza fitne sokma görevini üstlenen yazarlardan biri de Sözcü gazetesi yazarı Can Ataklı' diyen Melih Gökçek bu miksere göre; Melih Gökçek'in sık sık TV'ye çıkmasının nedeni, Erdoğan sonrasına hazırlık yapmak içinmiş ifadelerini kullandı.



SOL GÖRÜNÜMLÜ FETÖ'CÜ SİTELER BALIKLAMA ATLADI



Sol medyanın Can Ataklı'nın yazısına balıklama atladığını söyleyen Gökçek 'Onlarca sol görünümlü, ancak çoğu FETÖ'nün kontrolünde olan internet sitesi Can Ataklı'nın yazısını haber yaptılar. Ne diye? Fitne kazanında bizim de mutlaka payımız olsun diye' açıklamasında bulundu.



RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I BAŞKAN YAPACAĞIZ



Gökçek Can Ataklı'ya şöyle seslendi: Bak Can Ataklı istediğin kadar fitne kazanını kaynat. Bizi fitne kazanına sokamazsın. Biz TV'ye çıkmağa devam edeceğiz. Biz twitlerimizle halkımızı aydınlatmaya devam edeceğiz. Ve inşaallah ilk turda Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapacağız. Nokta.





1️⃣SON GÜNLERDE YAPTIĞIM

TV PROGRAMLARI VE ATTIĞIM TWİTLERİN ÇOK SES GETİRMESİ

SN CUMHURBAŞKANINI DÜŞÜRMEK İSTEYEN MUHALEFETİ, FETOCULARI,

SOL KÖŞE YAZARLARINI İNANILMAZ RAHATSIZ ETTİ.



BENİ ETKİSİZ HALE GETİRMENİN BİRİNCİ YOLU BİZİM ARAMIZA FİTNE SOKMAK. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 14 Haziran 2018

2️⃣BU CENAHIN BENLE,İKİNCİ VE EN ETKİN MÜCADELE METODU,FETO'NUN

BİNLERCE BOT HESABINDAN TWİTLERİMİN ALTINA

SAÇMA TWİTLER ATIP,

KAFA KARIŞTIRMAYA ÇALIŞMAK.

DİKKAT EDİN FETOCULAR TWİTTER HESAPLARINDA DEVAMLI ATATÜRK FOTOĞRAFLARINI KULLANARAK KENDİLERİNİ KAMUFLE ETMEĞE ÇALIŞIYOR. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 14 Haziran 2018

3️⃣ARAMIZA FİTNE SOKMA GÖREVİNİ ÜSLENEN YAZARLARDAN BİRİDE

SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI

CAN ATAKLI...

BU MİKSERE GÖRE;

MELİH GÖKÇEK'İN SIK SIK TV'YE ÇIKMASININ NEDENİ, ERDOĞAN SONRASINA HAZIRLIK YAPMAK İÇİNMİŞ.https://t.co/jzRQsnKx3S

▶️▶️▶️ — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 14 Haziran 2018

4️⃣AMAN YARABBİ SOL MEDYA BU HABERİN ÜSTÜNE BALIKLAMA BİR ATLADI Kİ SORMAYIN.

ONLARCA SOL GÖRÜNÜMLÜ, ANCAK ÇOĞU

FETONUN KONTROLÜNDE OLAN İNTERNET SİTESİ

CAN ATAKLI'NIN YAZISINI HABER YAPTILAR.

NE DİYE?

FİTNE KAZANINDA BİZİM DE MUTLAKA PAYIMIZ OLSUN DİYE.

İŞTE BAZILARI⤵️ pic.twitter.com/ElEG2RXozW — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 14 Haziran 2018