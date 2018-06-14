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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 20 tutuklama

FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerler ile bu kişilerden sorumlu sözde imamların da bulunduğu 20 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

3. Sayfa / 14 Haziran 2018 Perşembe 13:43
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 20 tutuklama

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi itirafçı olduğu için serbest bırakılırken, yine gözaltı kararı verilen bir hava astsubay hakkındaki casusluk soruşturması ise devam ediyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerlerle bu kişilerden sorumlu sözde imamların da bulunduğu 20 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 38 şüpheliden yakalanan 31'i, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılıkça, örgüt mensubu askerlerden sorumlu 7 sözde imam ile aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 17 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ifadesini aldığı şüpheli 7 sözde imam ile aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 13 şüphelinin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Şüphelilerden 4'ünün de adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin ise etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olduğu gerekçesiyle emniyetten serbest bırakıldığı belirtildi. Soruşturmada hakkında gözaltı kararı çıkarılan ancak adreslerinde bulunamayan 7 kişi ise firari olarak aranıyor.

Bu arada, yine hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden bir hava astsubayın, İstanbul'da görev yaptığı askeri birlikte, 'askeri nitelikli bilgileri çalarak örgüt içinde üst sivil sorumlu olan ve daha önceki soruşturmalarda terör örgütü yöneticisi olmaktan tutuklanan E.A'ya casusluk amacıyla verdiğinin' tespit edilmesi üzerine, hakkında ayrıca 'askeri casusluk' suçundan başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

- Soruşturmanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kişilerden alınan ifadelerle, örgüt içinde kontörlü hat/ankesörlü telefonla iletişim kuran, aralarında muvazzaf askerler ve terör örgütü yöneticisi siviller tespit edilmesi üzerine harekete geçmişti.

Savcılık, aralarında muvazzaf askerler ile bu kişilerden sorumlu sözde imamların da bulunduğu 38 şüpheli hakkında 1 Haziran'da gözaltı kararı çıkarmış, savcılığın talimatının ardından İstanbul merkezli 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak : AA

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