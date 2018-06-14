Erdoğan: İlk işimiz OHAL'i kaldırmak

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Yayın Danışmanı Ersoy Dede ile canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Olağanüstü Hal uygulamasına yönelik en net açıklamayı yaptı.



Erdoğan OHAL'in seçimden sonra kalkacağını ifade ederken 'Bu OHAL bizim geldiğimiz zamanki gibi değil. 24 Haziran'dan sonra ilk işimiz inşallah OHAL'i kaldırmak olacak. OHAL'in kampanyalara yansıyan en ufak yanı yok ki. Bir tane örnek versinler, OHAL nerede hangi kampanyayı engelledi? Bir defa bu OHAL, bizim göreve geldiğimiz zamandaki OHAL değil. Bu OHAL, tam aksine şu andaki terör tehdidi altındaki bölgeleri, bu tehditten kurtarmaya yönelik bir güvenlik tedbiridir.' dedi.