Erdoğan'dan Moody's'e: Bir operasyon da biz çekeceğiz

Baba ocağı Rize Güneysu’da, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Yayın Danışmanı Ersoy Dede ile canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'ye yönelik spekülatif açıklamalarını eleştirerek şunları söyledi:



"MOODY'S'E BİR OPERASYON DA BİZ ÇEKECEĞİZ"



"24 Haziran'dan sonra biz de Moody's'e operasyon çekeceğiz. Biz onların üyesi değiliz. Ayıp denen, edep denen bir şey var. Türkiye'yi karalama derdindeler. Başaramayacaklar."