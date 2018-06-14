Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha nihayete erdirdik. Yeni umutlarla girdiğimiz bayramımızı önemli bir seçimin hemen öncesinde idrak ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı daima bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya, kardeş olmaya, hep birlikte Türkiye olmaya davet ediyoruz. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak projeleri ve politikaları hassasiyetle takip ederken, milletimizin günlük hayatına dokunacak çalışmaları da ihmal etmiyoruz. Emeklilerimize, Ramazan ve Kurban Bayramlarında biner lira ikramiye verme sözümüzü, geçtiğimiz hafta yerine getirdik. Tüm emeklilerimiz bayram ikramiyelerini alarak, bu mübarek günlere biraz daha rahatlamış olarak girdi. Taşeron düzenlemesiyle, kamu kuruluşlarımızda hizmet veren 1 milyona yakın şirket çalışanını kadroya aldık. Her yıl 100 bin üniversite öğrencisi gencimize yaz tatilinde eğitim gördükleri şehirlerde sosyal projelerde görev vererek, asgari ücret üzerinden ödeme yapacağız. Daha bunlar gibi pek çok düzenlemeyle milletimizin tüm kesimlerinin refahını artırmanın, sıkıntılarını çözmenin gayreti içindeyiz. Tabii sadece bunlarla kalmıyoruz. Her alanda yeni projelerle, ülkemizin geleceğini inşa edecek hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz” dedi.



“Millet Bahçeleri ve Millet Kıraathaneleri başta olmak üzere özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın hayat kalitesini yükseltecek projelerimizi hemen uygulamaya başlayacağız” diyen Erdoğan, “Kanal İstanbul gibi dev projeler de önümüzdeki dönemde gündemimizde olacak. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ancak buna inanmış bir cumhurbaşkanı ve onunla aynı hedefleri, ideali, hassasiyetleri paylaşan bir Meclis ulaştırabilir. Bunun için tüm vatandaşlarımdan iradelerine sahip çıkmalarını, oylarını sandığa yansıtmalarını bekliyorum. Bayram vesilesiyle memleketlerine gidecek vatandaşlarımdan ve şoförlerimizden trafik kurallarına uymalarını özellikle rica ediyorum. Rabbimden sevgi, kardeşlik, muhabbet, kucaklaşma, vuslat günleri olan bayram günlerini, hakkıyla idrak etmenizi diliyorum. Bayramın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisiyle sizleri muhabbetle selamlıyor, Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak : İHA