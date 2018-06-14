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Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti.

Yaşam / 14 Haziran 2018 Perşembe 15:28
Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan’ın mezarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etmek üzere Karacaahmet Mezarlığı’na geldi. Erdoğan’ın gelişi nedeniyle mezarlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yaklaşık 20 dakika mezarlıkta kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirleri başında dua etti.

Erdoğan, ziyaretin ardından mezarlıktan ayrıldı.

(Metin Başar/İHA) Kaynak : İHA

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