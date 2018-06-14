Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'yi çıldırtan açıklama

Türk Savunma Sanayinin güçlendiğine dikkat çeken Erdoğan 'Türkiye artık İHA-SİHA üretiyor. Tankta prototip hazırlandı, yakında üretime geçilecek. TOMA'lar artık Türkiye'de yapılır hale geldi. Yerli motorumuzu da yapar hale geliyoruz. ATAK helikopterlerini ürettik ve ihraç eder hale geldik. Göreve geldiğimizde yüzde 20 olan yerli sanayi şimdi yüzde 65. Onlara sorsan bunu bilmezler. Çünkü onlar dertli değil, biz dertliyiz. Bunlar müstemleke ama biz kendi irademizi ortaya koyduk. İsrail Heron'larını verdi ama arıza çıkardılar. ABD kongresi ise İHA satışına izin vermedi. Çok şükür artık kendi üretimimizi yapıyoruz. Putin'e S-500 füzesini birlikte yapmayı teklif ettim.' dedi.



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