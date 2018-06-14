CHP'lilere Muharrem İnce kapağı!

PARTİYİ EMANET ETMEDİNİZ, MİLLET NİYE ÜLKEYİ TESLİM ETSİN?



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pazarcı, CHP'lilere 'sizin partiyi emanet etmediğiniz bir adama millet ülkeyi niye teslim etsin? diye sordu.



İLAHLAŞTIRIYORSUNUZ!



Muharrem İnce'yi ilahlaştırıyorsunuz diyen Emin Pazarcı 'ama inanmadığınız bir şeye milletin inanmasını beklemeyin. Sakın, 'hayır biz inanıyoruz' da demeyin ifadelerini kullandı.





Muharrem İnce'yi ilahlaştırıyorsunuz.

Ama inanmadığınız bir şeye milletin inanmasını beklemeyin.

Sakın, 'Hayır biz inanıyoruz' da demeyin.

Kendi partisine kendini kabul ettiremeyen bir figürdür İnce! Sizin CHP'yi emanet etmediğiniz bir adama millet ülkeyi niçin teslim etsin? — emin pazarcı (@eminpazarci) 13 Haziran 2018