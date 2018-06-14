USD (Alış - Satış) : 4,65 - 4,66 EURO (Alış - Satış) : 5,46 - 5,47

CHP'lilere Muharrem İnce kapağı!

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Muharrem İnce hakkında CHP'lilere manidar bir göndermede bulundu.

Siyaset / 14 Haziran 2018 Perşembe 09:14
CHP'lilere Muharrem İnce kapağı!

PARTİYİ EMANET ETMEDİNİZ, MİLLET NİYE ÜLKEYİ TESLİM ETSİN?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pazarcı, CHP'lilere 'sizin partiyi emanet etmediğiniz bir adama millet ülkeyi niye teslim etsin? diye sordu.

İLAHLAŞTIRIYORSUNUZ!

Muharrem İnce'yi  ilahlaştırıyorsunuz diyen Emin Pazarcı 'ama inanmadığınız bir şeye milletin inanmasını beklemeyin. Sakın, 'hayır biz inanıyoruz' da demeyin ifadelerini kullandı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

PazarcıEmin PazarcıMuharrem İnce


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı