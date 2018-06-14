CHP'lilere Muharrem İnce kapağı!

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Muharrem İnce hakkında CHP'lilere manidar bir göndermede bulundu.
PARTİYİ EMANET ETMEDİNİZ, MİLLET NİYE ÜLKEYİ TESLİM ETSİN?
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pazarcı, CHP'lilere 'sizin partiyi emanet etmediğiniz bir adama millet ülkeyi niye teslim etsin? diye sordu.
İLAHLAŞTIRIYORSUNUZ!
Muharrem İnce'yi ilahlaştırıyorsunuz diyen Emin Pazarcı 'ama inanmadığınız bir şeye milletin inanmasını beklemeyin. Sakın, 'hayır biz inanıyoruz' da demeyin ifadelerini kullandı.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel
Muharrem İnce'yi ilahlaştırıyorsunuz.— emin pazarcı (@eminpazarci) 13 Haziran 2018
Ama inanmadığınız bir şeye milletin inanmasını beklemeyin.
Sakın, 'Hayır biz inanıyoruz' da demeyin.
Kendi partisine kendini kabul ettiremeyen bir figürdür İnce! Sizin CHP'yi emanet etmediğiniz bir adama millet ülkeyi niçin teslim etsin?