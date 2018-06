Adil Öksüz'ün kayınbiraderi ABD Bayrağı'nı öperken görüntülendi

FETÖ darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım, ABD'deki işyerinde Amerikan bayrağını öperken görüntülendi.



Adil Öksüz'ün eşi de ABD'de New Jersey eyaletinde görüntülenmişti. New Jersey'de kaldıkları evin değerinin 550 bin dolar olduğu belirtilirken, villanın garajındaki araçlar da dikkat çekti.



New Jersey Clark Caddesi, ABD'nin zengin kesiminin yaşadığı yer olarak biliniyor.



FETÖ firarisi Adil Öksüz 15 Temmuz'un en kilit isimleri arasında yer alıyor. Örgütün sözde 'TSK imamı' olarak kırmızı bültenle aranıyor.







Adil Öksüz'ün eşi ABD'de görüntülendi