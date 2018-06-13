Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla 'Osmanlı'nın parmak izi' olarak adlandırılan, o dönemden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran Safranbolu'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla otellerde yüzde 100 doluluk yaşanıyor.



Türkiye'de, İstanbul ile kent ölçeğinde dünya mirası listesindeki tek yer olan Safranbolu, İncekaya Su Kemeri, Türkiye'nin en uzun mağaralarından birisi olan Mencilis Mağarası, cam seyir terası, kanyonları ve doğasıyla da turizmin cazip yerlerinden birisi olurken, bayram tatili süresince günübirlik ve konaklamalı binlerce turisti ağırlayacak.



Karabük Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramda Safranbolu'yu tercih edeceklerin şanslı olacağını söyledi.



Safranbolu'nun üç günlük turlar için çok tercih edilen bir yer olduğunu ifade eden Çeber, 'Türkiye'nin en çok bilinen yerlerinden birisidir Safranbolu. Tarihi Çarşı'ya geldiğinizde, bastığınız her yer tarih, kültür, sanat... İnsanların bu üç günü ve bunun gibi günleri en iyi değerlendirebilecekleri sezon. Sadece tarihi konaklardan ibaret olduğunu düşünmemek lazım. Muhteşem bir doğası var.' diye konuştu.



Sadece Safranbolu olarak değil diğer ilçelerin de önemli bir turizm merkezi olduğunu anlatan Çeber, Hadrianapolis Antik Kenti, ormanları, yürüyüş yolları ve parkurları bulunduğunu, cip safari ve motor safari yapabilecek alanları olduğunu belirtti.



Çeber, kentte dünyanın en büyük entegre demir çelik tesislerinden birisinin yer aldığına değinerek, 'Gelen misafirlerimiz hepsini gezebilir. Buraya gelenler, çok güzel üç gün geçirirler. Son günlerde otel rezervasyonları, plakaların çeşitliliği çok hareketli bir bayram geçireceğimizi gösteriyor.' dedi.



Safranbolu'nun her bayramda ziyaretçisi katbekat artan bir ilçe olduğunu aktaran Çeber, sözlerini şöyle tamamladı:



'Safranbolu'daki en önemli donelerden birisi Safranbolu lokumu, artık coğrafi işareti almış bir ürün. Rezervasyonlar hemen hemen yüzde 100'leri buldu. Safranbolu'da yan sektörler olarak değerlendireceğimiz yerleri de etkiliyor. Lokum üretimi de olabilecek en üst düzeylere çıkmış durumda.'



- Lokumcularda hummalı hazırlık



Safranbolu'nun en önemli ürünlerinden birisi olan Safranbolu lokumuna da bayramlarda ilgi artarken, lokumcular bayramda ihtiyacı karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.



Lokum üreticisi Erdinç Sezer, yoğun bir bayram hazırlığı içinde olduklarını bildirerek, şunları kaydetti:



'Üç günlük bayram tatilinde yoğun bir talep bekliyoruz. Çevre iller başta olmak üzere, Ege, Akdeniz'den misafirlerin geleceğini, Safranbolu'daki yerleri gezip göreceklerini umut ediyoruz. Aldığımız duyumlar da bu yönde, Safranbolu yoğun bir taleple karşılaşacak. Bizim kültürümüzde ziyarete giderken hediye götürme kültürü vardır. Artık çikolatayla değil Safranbolu özelinde lokumla özellikle klasik lokumla bayramlaşılır.' Kaynak : AA