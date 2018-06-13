Yusuf Ziya Cömert : Muharrem İnce'nin kafası basmıyor

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce geçtiğimiz aylarda, 'Amerikalılar beni aradı, haklısınız Muharrem Bey. 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Fethullah Gülen'i usulüne uygun bizden istemedi' dediler' iddiasında bulunmuş ve Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulunmuştu.



Bekir Bozdağ da İnce'yi, bakanlığa davet etmiş ve gelen 2 milletvekili ve 2 avukat 5 saatten fazla bir çalışma yaparak, bütün evrakları tek tek incelemişlerdi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, 'Bana gelen üç sayfalık bir rapor var, aynı rapor Sayın İnce'ye de verildi' diyen Kılıçdaroğlu, 'Orada bazı usül eksikleri var ama hayati usül eksiklikleri değil' diyerek İnce'nin skandal iddiasını yalanlamıştı.



Gazeteci - Yazar Yusuf Ziya Cömert de bu yalanın ortaya çıkmasının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.



'MUHARREM O KADAR MESELENİN ARASINDA NEDEN FETÖ DAVASINI ORTAYA ATTI?'



Ülke TV'de yayınlanan En Sıradışı programına konuk olan Cömert, 'Bu Muharrem o kadar mesele varken neden FETÖ davasını ortaya attı?' diye sordu ve şöyle devam etti:



'Acaba bir yerden düğmeye basıldı da; FETÖ hakkındaki dosyaların içerisinde ne var bu mu merak ediliyordu. Muharrem'e bilinçli veya bilinçsiz; böyle bir şey üfürdüler o da söyledi. Onun söylediğine hiç kimse inanmadı.



ABD ile 40 bin tane sorunumuz var. Bir cumhurbaşkanı adayına bir şey söylenecekse; bu 40 bin tane sorun sorulmuyor, FETÖ dosyası merak ediliyor sadece.'



'FETÖ DOSYALARI İNCELENDİ, ŞİMDİ ONA GÖRE VAZİYET ALACAK'



Cömert, 'Muharrem İnce bir iddia attı ortaya, Bekir Bozdağ da kendisine güvendiği için dedi ki; 'Gelin bakın' ama bakılmamalıydı. Çünkü giden 4 kişi içerisinde 2 milletvekili, 2 avukat vardı. Avukatlardan birisi FETÖ davalarına bakan, cemaati savunan biri. Dosyları onlara göstermek yanlıştı. FETÖ şimdi ona göre vaziyet alacak. Muharrem burada ülkeyi, devleti savunmuyor, bir şeye alet oldu, kafası buna basmıyo.r' şeklinde konuştu.