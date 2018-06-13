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Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı'ya gözaltı şoku

SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, uçakta sigara içtiği için İstanbul-Dalaman uçuşu sonrasında gözaltına alındı.

Güncel / 13 Haziran 2018 Çarşamba 00:46
Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı'ya gözaltı şoku

SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı İstanbul-Dalaman uçuşu sonrasında gözaltına alındığını açıkladı.

Bayrakçı'nın yazdıklarına göre gözaltının nedeni olarak "tuvalette içtiği sigara" olarak gösterildi. Bayrakçı Twitter hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"POLİS TAM BİR SUÇLU MUAMELESİ İLE BENİ GÖZALTINA ALDI"

"İstanbul-Dalaman THY uçuşundayım. Tualette bir sigara yaktım ve daha ilk nefeste nerede olduğumu hatırlayıp attım. Sonra bir hostes suçumu yüzüme okudu ve inince uçağın kapısı açıldığında iki polis tam bir suçlu muamelesi ile beni gözaltına aldı. Herkesin önünde. Ne diyim ki!

"BU HALİYLE BU YASA BÖYLE İŞGÜZAR PİLOTLAR TÜRETİR"

Diyeceğim şu: Fikirlerimden hoşlanmayan işgüzar pilot ile işgüzar hostes. Bundan çok daha ağır para cezaları var, bu muamele gösterilmeyen. Bu haliyle bu yasa böyle işgüzar pilotlar türetir."

PolisHakan BayrakçıTwitterSigara


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