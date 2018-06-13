Teröristler nereye kaçtı?

TSK'nın son günlerde havadan ve karadan başlattığı Kandil'i operasyonunda, PKK ağır kayıplar verdi.



YENİ BÖLGEYE KAYDILAR



Kayıplarının ardından PKK'da çözülmeler başlarken, üst düzey yöneticilerin yeni bölgelere kaydığı iddia edildi.



Özellikle PKK'nın İran kolu olan PJAK'ın etkili oldğu Hewraman bölgesine çekilmenin sürdüğü ifade edildi.



NEDEN HEWRAMAN BÖLGESİ?



Sözcü yazarı Saygı Öztürk, örgüt yöneticilerinin neden bu bölgeye kaydığını şöyle aktardı;



Terör örgütü liderleri, bu harekât ile birlikte Kandil bölgesinde yaşam şanslarının kalmayacağını ve Türkiye'nin etki sahası içinde olan her noktada çaresiz kalabileceklerini değerlendirerek, altyapısı hazır olan ve örgütün kontrol ettiği bölgelere kayıyor. Ünal Atabay, teröristlerin yeni bölgelerini şöyle açıklıyor:



“Terörist başlarının Kandil bölgesinden kaçış yerleri; Kandil Dağı'nın 60 km. güneyinde zaman zaman barındıkları Assos Dağı veya TSK'nın etki sahası dışında kalabileceğini düşündükleri Hewraman bölgesidir. Burası, PKK'nın İran kolu olan PJAK'ın en etkili olduğu bölgelerden biri. PJAK, son birkaç yıldır faaliyette bulunmamakla birlikte, İran ile en yoğun Hewraman bölgesinde çatışıyor. Terör örgütü PKK'nın rahatlıkla faaliyet yürütebileceği bir altyapı bulunuyor.”







Hewraman; Kandil Dağı'nın 150 km. güneyinde, Irak-İran sınırında, Kandil gibi aynı şekilde sarp ve barınma imkanları olan, Kandil Dağı büyüklüğünde, Şaho-Kosalan Dağları'ndan oluşuyor. Şaho-Kosalan Dağları; bir birine paralel 40 ila 50 km. uzunluğunda iki ana dağ silsilesinden ve Şirvan Nehri'nin açtığı vadilerden oluşur. Bölgede, Zerdüşt dini için kutsal sayılan mağaralar var. Çok derinlikte olmasına rağmen, yapılacak yoğun hava harekâtları sonrasındaki aşama, özel kuvvetlerle, kesin istihbarata dayalı, lider odaklı nokta operasyondur. Sınırımızın ileriden korunması için 50 km. derinlikte “Güvenlik Sahası” oluşturulmak amacıyla gerçekleştirilen harekatın amacını Ünal Atabay, şöyle açıklıyor: “1- Irak kuzeyinde konuşlu PKK kamplarının alanda sıkıştırılması. 2-Kandil Dağı'na kara unsurlarının aktarılmasını sağlayabilecek koordinasyon ve çıkış arazisi imkanı sağlaması. 3- Sınır güvenlik sahası tesisiyle birden fazla stratejik sonuç yaratılması. Sınır güvenliğinin ileriden korunması için Çukurca'dan Kuzey Irak'a sarkan Zap Suyu batı yan sınırı olacak şekilde, en az 50 km. derinlikte bulunan Hacı Umran-Soran Karayolu hattına kadar kalıcı bir güvenlik sahasına ihtiyaç duyulabilir. Böyle bir güvenlik sahasının tesisi, ‘Büyük Harekât Üssü' imkanlarıyla; Kandil bölgesine ve daha derinliğe doğru harekâtın yürütülmesini, Kandil'in kuzey Irak'taki diğer kamplarla (Zap suyu batısında kalan tüm kamplar) olan irtibatın kesilmesini kolaylaştırır.”



Türkiye'nin esas fiziki sınır hattı, 50 km. derinlikteki bu hattan itibaren korunursa Irak ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi, kendi topraklarında PKK'nın barınmasına engel olması için için pazarlık konusu da yapılabilir. Kaynak : Beyaz Gazete Özel