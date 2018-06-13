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Şirin Payzın'ın CNN Türk'ten kovuldu!

CNN Türk'te Ne Oluyor programını yapan ve sunan Şirin Payzın'ın kanalla yolları ayrıldı. Demirören grubuna geçtikten sonra pek çok ismin görevine son veren CNN Türk, Şirin Payzın'ı da gönderdi.

Medya / 13 Haziran 2018 Çarşamba 01:29
Şirin Payzın'ın CNN Türk'ten kovuldu!

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e geçmesiyle birlikte, CNN Türk'te başlayan değişiklikler devam ediyor. CNN Türk'ün ekran yüzlerinden biri olan ve hükümet karşıtı çıkışlarıyla tanınan Şirin Payzın.kovuldu.

ŞİRİN PAYZIN'IN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Son olarak 'Ne Oluyor' programının yapımcısı ve sunucusu Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildiği öğrenildi.

Şirin Payzın'ın neden ayrıldığı yönünde ise taraflardan bir açıklama yapılmadı.

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