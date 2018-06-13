Şeker hastalarının pirinç hasretine son

Ana vatanı Hindistan'ın Punjab eyaleti olan basmati pirinci, Himalaya Dağları'nın eteklerinde yetişiyor. Pirincin kraliçesi olarak da bilinen beyaz basmati, diğer pirinçlere oranla daha uzun ve daha büyük. Himalaya Dağları'nın karlı sularından beslenen basmati pirincinin besin değeri ise oldukça yüksek. Şeker oranı hiç olmadığı için de şeker hastalarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.



Eskişehir'de 36 yıldır bakliyatçılık yapan İlhami Dayar, basmati pirincinin şeker oranının sıfır olduğunu belirterek, şeker hastalığı olanlara tavsiye ettiklerini söyledi.



Dayar, 'Basmati pirinci Hindistan'da yetişen bir pirinç çeşidi. Bu pirince pirincin kraliçesi, siyah pirince de kralı deniliyor. Kral ve kraliçe denilmesinin sebebi, insan sağlığına çok faydasının olmasından kaynaklı. Basmati ve siyah pirinçte şeker sıfır. Biz şeker hastalarına basmati pirinci rahat bir şekilde önerebiliyoruz. Şeker sıfır olduğundan dolayı insülin kullanan şeker hastaları dahi bunu tüketmeleri halinde şekerleri hiç artmıyor. Bunu biz insanlara veriyoruz. İnsanlar daha sonra test ettikleri zaman bize şekerlerinin artmadığını söylüyorlar. Biz de ondan dolayı bütün müşterilerimize tavsiye edebiliyoruz' dedi.



'Damağımıza uygun bir lezzet'



Basmati pirincinin lezzet olarak güzel bir tadının olduğunu ve şeker hastalarına dokunmadığını aktaran Dayar, 'Lezzeti bizim normal beyaz pirinç gibi değil. Biraz daha farklı ama damağımıza uygun bir lezzet. Lezzet olarak güzel olduğundan dolayı da özellikle şeker hastaları rahat bir şekilde tüketebildikleri için, hiçbir şekilde dokunmuyor. Bu şeker hastalarına bir alternatif. Alternatif olduğundan dolayı rahat bir şekilde pirinç pilavını tüketiyorlar ve şekerlerine hiçbir şekilde zararı olmuyor. Bizde basmati pirincin 3 çeşidi var. 8 lira, 10 lira ve 12 lira. Bu 12 lira olan çok özel bir ürün. Basmatinin en iri boyu. Birinci kalite olan bir ürün. Bunların hepsinde şeker oranı sıfır' diye konuştu.



İnsülin kullanan şeker hastalarının dahi tüketebildiği basmati pirincinin piyasada birçok sahtesine rastlandığını vurgulayan İlhami Dayar, 'Piyasada basmati pirinci adı altında satılan çok değişik ürünler var. Basmati pirinciyle hiç alakası olmayan pirinçleri dahi basmati diye satıyorlar. Gerçek basmati pirinci Hindistan'da yetişen, ince-uzun, pişirildiği zaman çok nefis lezzeti ve şekeri sıfır olan bir pirinç çeşididir' ifadelerini kullandı.



'Pilav yaptım eşime onu yedi ve şekerini ölçtü normal çıktı'



Eşi 25 yıldır şeker hastası olan Ayla Hoşgör ise basmati pirincini tüketen eşinin şeker oranında hiçbir yükselme olmadığını belirterek şunları söyledi;



'Eşim 25 senedir şeker hastası. Ben buraya evde ekmek yapmak için çavdar unu almaya gelmiştim. Pirinçlere baktım ve biz bunları hiç yiyemiyoruz dedim. Buranın sahibi beyefendi de, 'Benim size vereceğim pirinç şekerini yükseltmez' dedi.



Biz bunu denedik. Sadece pilav yaptım eşime onu yedi. Şekerini ölçtü normal çıktı. Biz kendimiz denediğimiz için tavsiye edebiliriz. Çünkü eşim şekerini devamlı ölçüyor. Kontrol altında şekeri ve hiç yükselme olmadı şekerinde.' Kaynak : İHA