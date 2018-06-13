'Sandık güvenliği' diye tutturanlara fena kapak yaptı!

Muhalefetin sürekli dile getirdiği sandık güvenliği konusu eski CHP'li Savcı Sayan'ı kızdırdı.



ÜLKEYİ NASIL KORUYACAKSINIZ?



Sosyal medya hesabından o açıklamalara tepki gösteren Sayan 'Bir sandığı bile koruyacak gücünüz yoksa, ülkeyi nasıl koruyacaksınız' dedi.



HAYDİ DAĞILIN!



'Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardır demokrasi sandığını koruduğu gibi ülkeyi de sizden ve dış güçlerden koruyor' diyen Savcı Sayan demek ki siz Recep Tayyip Erdoğan olamazsınız. Haydi dağılın ifadelerini kullandı.



CB'nın rakipleri bir sandık güvenliğidir tuturmuş gidiyorlar.

Bir sandığı bile koruyacak gücünüz yoksa, Ülke'yi nasıl koruyacaksınız.

Oysa sayın CB yıllardır Demokrasi sandığını koruduğu gibi, Ülke'yide sizden ve dış güçlerden koruyor.

Demek ki siz RTE olamazsınız.

Haydi dağılın. — Savcı Sayan (@SavciSayan) 12 Haziran 2018