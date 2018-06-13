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'Sandık güvenliği' diye tutturanlara fena kapak yaptı!

Savcı Sayan "Sandık güvenliği" diye tutturan muhalefete cevap verdi...

Güncel / 13 Haziran 2018 Çarşamba 10:41
'Sandık güvenliği' diye tutturanlara fena kapak yaptı!

Muhalefetin sürekli dile getirdiği sandık güvenliği konusu eski CHP'li Savcı Sayan'ı kızdırdı.

ÜLKEYİ NASIL KORUYACAKSINIZ?

Sosyal medya hesabından o açıklamalara tepki gösteren Sayan 'Bir sandığı bile koruyacak gücünüz yoksa, ülkeyi nasıl koruyacaksınız' dedi.

HAYDİ DAĞILIN!

'Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardır demokrasi sandığını koruduğu gibi ülkeyi de sizden ve dış güçlerden koruyor' diyen Savcı Sayan demek ki siz Recep Tayyip Erdoğan olamazsınız. Haydi dağılın ifadelerini kullandı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

CumhurbaşkanıSavcı Sayan Recep Tayyip Erdoğan


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