USD (Alış - Satış) : 4,55 - 4,56 EURO (Alış - Satış) : 5,36 - 5,37

Sanayi üretiminde yüzde 6.2 artış

Sanayi üretimi nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.2, bir önceki aya göre yüzde 0.9 arttı.

Ekonomi / 13 Haziran 2018 Çarşamba 10:14
Sanayi üretiminde yüzde 6.2 artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0.9 yükseldi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.2 arttı.

Sanayi üretimi yılın ilk ayında yüzde 12, şubatta yüzde 9.9 ve martta yüzde 7.6 artış göstermişti.

Sanayi ÜretimiTürkiye İstatistik KurumuTakvim


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı