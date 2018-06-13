Sanayi üretiminde yüzde 6.2 artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0.9 yükseldi.



Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.2 arttı.



Sanayi üretimi yılın ilk ayında yüzde 12, şubatta yüzde 9.9 ve martta yüzde 7.6 artış göstermişti.