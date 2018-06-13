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Rusya'dan ABD'ye tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya aleyhine ABD tarafından alınan yaptırım kararlarıyla ilgili açıklama yaptı. "Bu gibi girişimler ABD’nin sadece çaresizliğini gösteriyor" denilen açıklamada, "ABD kendisini dünyanın jandarması sanıyor" ifadeleri kullanıldı.

Dünya / 13 Haziran 2018 Çarşamba 11:13
Rusya'dan ABD'ye tepki

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Rusya, Rus vatandaşları ve Rus sivil toplum kuruluşlarına ve iş çevrelerine karşı başlatılan yaptırımlarına karşı gece yarısı önemli bir açıklama yaptı.

'BU GİRİŞİMLER ABD'NİN ÇARESİZLİĞİNİ GÖSTERİYOR'

ABD'ye büyük tepkinin gösterildiği açıklamada, 'Washington'un almış olduğu yaptırım kararlarının sonucu önceki kararları gibi sıfır etki oluşturacak. Rusya'nın uluslararası arenada rotasını değiştirmeye zorlamak sonuçsuz kalacak. ABD kendisini dünyanın jandarması sanıyor. Bu gibi girişimler ABD'nin sadece çaresizliğini gösteriyor' denildi.

'YAPTIRIM TARİHLERİ MANİDAR'

Yapılan açıklamanın devamında ise, 'ABD, terörizm ve diğer somut tehditlere karşı savaşmak yerine olmayan düşman icat eden bir bakış açısı sergiliyor. Bu tarihin kısır ama tehlikeli bir döngüsüdür. Washington'un aldığı yaptırım kararları Rusya için çok önemli tarih olan 'Rusya ve zafer günü' tarihlerinin arifesinde alındı. Bunu unutmayacağız' ifadeleri kullanılarak sert tepki gösterildi.

Amerika Birleşik DevletleriSivil ToplumTerörizmRusyaBakış Açısı


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