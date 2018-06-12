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'Nikahlı eşimin dağlarda, bağlarda...'

Kahramanmaraş’ta 2 hafta önce kayınvalidesinin evine molotof kokteyli atarak kundakladığı iddia edilen Eshabil Balbars, evi kendisinin yakmadığını belirterek, eşinin kendisini aldattığını, sevgilisine darp ettirdiğini ileri sürdü.

3. Sayfa / 12 Haziran 2018 Salı 09:49
'Nikahlı eşimin dağlarda, bağlarda...'
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Dulkadiroğlu ilçesi Turan Mahallesi'nde yaşayan C.B. ile kocası Eshabil Balbars, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdi.

9 yıl önce evlendiği eşinden 7 yaşında Hayriye ve 3 yaşında Duran isminde 2 çocuğu bulunan Eshabil Balbars, eşinin başka bir kişiyle görüştüğü için boşamak istediğini ve eşine tazminat davası açtığını söyleyerek, kayınvalidesinin evini molotof kokteyliyle yakmadığını öne sürdü.




Yaklaşık 3 aydır çocuklarını göremediğini söyleyen Balbars, “Televizyonda haberlere çıkan benim 9 yıllık nikahlı eşim. Yıllardır sigortalı işte çalışıp aileme baktım ve 2 tane de çocuğum var. Eşimin beni aldattığı şüphesiyle takip ettim ve buldum. Kanıtlayınca da babası ve annesinin evine gönderdim. ‘Ben artık ayrılmak istiyorum, yürütemeyeceğim' dedim. Beraber yaşadığı sevgilisine beni vurdurttu. Evi benim yaktığımı söylemişler, evi ben yakmadım. Silahlı saldırıda bulunmuş demişler ben yapmadım. Kesinlikle benimle alakası bile yok, suçlarını bastırmak için böyle bir yalana başvurmuşlar. Gördüğünüz gibi telefonumda fotoğrafı var, bu insanın benim nikahlı eşim ile dağlarda bağlarda ne işi olabilir. Cumhurbaşkanımızdan yardım istemişler, Cumhurbaşkanımız da gerçekleri görsün. Ben işte bu yüzden ayrıldım, boşanma aşamasındayım ve bunları Allah'a havale ettim. 2 buçuk aydan beri çocuklarımın nerede olduğunu bilmiyorum. Benden yana uzaklaştırma almışlar. Yani telefonla çocuklarımı arayıp bile soramıyorum. Ama mahkeme gününü bekliyorum” dedi.
Kaynak : İHA

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