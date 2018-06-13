Muharrem İnce'ye manidar soru

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a oy isterken görüntülenmişti.



Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Ülke TV Sıradışı programı sunucusu Turgay Güler de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye manidar bir soru sordu.



Sosyal medya hesabından Muharrem İnce'ye seslenen Turgay Güler 'Sayın vekil İnce Samimiyetle soruyorum. Vekil adaylarınız Reis'e oy topluyor. Acaba siz de oyunuzu Erdoğan'a mı vereceksiniz? diye sordu.



Paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni alan Turgay Güler, Muharrem İnce'yi Sıradışı programına davet etmiş İnce davete icabet etmemişti.





Sayın @vekilince;

Samimiyetle soruyorum.

Vekil adaylarınız Reis'e oy topluyor.

Acaba siz de oyunuzu Erdoğan'a mı vereceksiniz? — Turgay Güler (@turgayguler) 12 Haziran 2018